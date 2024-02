Calciomercato Milan / Colpo in attacco, Pellegatti svela: “Attenzione a…”

Non è un mistero che il Milan, in vista della prossima stagione, cerchi almeno un nuovo grande centravanti. Diciamo almeno perché in realtà di nuovi attaccanti ne potrebbero arrivare anche un paio nel corso del prossimo calciomercato estivo. Molto dipenderà da chi siederà sulla panchina rossonera e dal futuro di alcuni giocatori come Jovic e soprattutto Giroud. La cosa certa però è che il Milan farà almeno un grande colpo di mercato per rinnovare il proprio reparto offensivo.