Mercato Milan / Annuncio col botto: “Colpo in pugno, accordo a un passo!” | News

Non è certo un mistero: in estate il Milan cambierà drasticamente volto e il mercato rossonero riserverà parecchie novità. Tra cessioni e nuovi arrivi, ci sarà davvero un bel via vai dalle parti di Milanello. Gli addii potrebbero addirittura superare la doppia cifra, mentre per quanto riguarda il calciomercato in entrata bisognerà capire come finirà questa stagione. E se il Milan disputerà la prossima Champions League o meno.

Stiamo parlando del centrocampista offensivo giapponese Daichi Kamada, pezzo pregiatissimo e ambitissimo del prossimo mercato degli svincolati. Il classe '96 infatti è in scadenza il prossimo giugno con l'Eintracht Francoforte, che lascerà a parametro zero. Come riferito da calciomercato.com, il Milan si è proiettato in pole position, strappando il "sì" e il pieno gradimento del giocatore, corteggiato anche da altri top club in Europa e dal Napoli in Italia. Il Milan e Kamada avrebbero anche già trovato un accordo di massima sulla base di 3 milioni a stagione. Il Diavolo dunque avrebbe praticamente il giocatore in mano, ora la palla passa a chi di dovere per chiudere l'affare prima che qualcun altro tenti un nuovo inserimento. Ma le novità per il mercato rossonero non finiscono ancora qui, anzi ora reggetevi forte. Bomba Milinkovic, follia Kessie: adesso stanno circolando voci clamorose! <<<