News Milan / Furia Cardinale, Criscitiello spara la bomba: “Mi risulta che…”

Il Milan rischia di buttare completamente via un'intera stagione che - disputata con lo Scudetto cucito sul petto - avrebbe dovuto regalare prospettive completamente diverse al club rossonero. Invece, altro che percorso di crescita: il Milan si è involuto, sia a livello di prestazioni che - soprattutto - a livello di risultati. Eliminazione prematura dalla Coppa Italia , sconfitta nel derby di Supercoppa , percorso disastroso in campionato con il quarto posto seriamente in pericolo e la bruciante eliminazione nel doppio derby europeo dalla Champions League .

Si poteva fare peggio? Difficile. Il percorso in Champions è sicuramente stato esaltante e oltre le aspettative. Ma alla fine, cosa rimane in mano al Milan? Poco, che rischia di diventare addirittura nulla al termine della stagione. Molto dipenderà da quello che succederà in casa bianconera. Una situazione che, senza dubbio, sta creando parecchio scompiglio in casa Milan, come confermato anche dalle pesantissime news rivelate dal Direttore di SportitaliaMichele Criscitiello <<<