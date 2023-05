Calciomercato Milan / Bordata GdS: “Rivoluzione! Ecco chi va via” | News

1 di 12 Rivoluzione di mercato per il Milan in estate

E' un momento delicatissimo per il Milan , che dovrà affrontare un finale di stagione bollente e a denti stretti. C'è da conquistare un fondamentale posto tra le prime quattro in campionato e da giocare un altro derby cruciale nella semifinale di ritorno di Champions League . Da questi due fattori dipenderà il futuro prossimo del Milan e anche del suo calciomercato estivo.

Quel che è certo, a prescindere da come finirà la stagione rossonera, è che in estate il Diavolo è destinato a cambiare profondamente. Il futuro della panchina di Pioli, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, dipenderà dai risultati. Altri protagonisti rossoneri invece sono destinati a dire definitivamente addio al Milan. Come riferito infatti dalla Gazzetta dello Sport, in arrivo c'è una vera e propria rivoluzione di calciomercato in estate.