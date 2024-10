Calciomercato Milan: colpo in arrivo! Ecco chi può firmare (70% confermato)

Come sappiamo, una delle priorità di calciomercato del Milan per il prossimo futuro è senza dubbio un nuovo centrocampista centrale. L'infortunio di Bennacer e le scelte risicate per la mediana stanno spingendo i dirigenti rossoneri a sondare il mercato nazionale e internazionale alla ricerca proprio di nuovi possibili innesti per il centrocampo. E infatti, sulla lista rossonera sono finiti effettivamente diversi profili importanti. Basandoci sulle ultime news e sulle indiscrezioni che abbiamo raccolto proprio in queste ore, abbiamo racchiuso questi nomi nel nostro borsino di mercato, con tutte le percentuali aggiornate dal giocatore più lontano a quello più probabile: partiamo quindi subito con la carrellata da sfogliare rapidamente un nome dopo l'altro <<<