Fari della Juventus puntati su Maldini jr: il Milan si mangia le dita?

Le buone prestazioni di Daniel Maldini in questo inizio di stagione hanno fatto drizzare le antenne di molti top club. Tra questi ci sarebbe anche la Juventus che avrebbe fatto dei sondaggi per il giovane figlio d'arte.

La chiamata di Luciano Spalletti

Il commissario tecnico dell'ItaliaLuciano Spalletti ha notato le sue qualità chiamandolo in Nazionale. Il Milan si mangia le dita, ma guarda con attenzione alla situazione che si sta creando. Anche l'Inter c'è e il nuovo presidente Marotta avrebbe le carte giuste da giocarsi per convincerlo. Questa situazione è tutta in divenire.