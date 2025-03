Calciomercato Milan – Allegri scatenato: con lui arrivano questi 6 colpi! | News

Di nomi per il dopo Conceicao ne stanno girando sempre parecchi in orbita Milan, ma quello di Massimiliano Allegri ad oggi rimane sempre in pole position. Il profilo dell'ex Juventus piace e convince un po' tutti, è l'allenatore di spessore e di esperienza che serve per ripartire e per risollevare le sorti del Milan. E con Allegri in panchina, ovviamente anche il calciomercato estivo del Milan potrebbe riservare più di qualche sorpresa importante. Il tecnico toscano chiederebbe innesti di valore ma soprattutto funzionali e possibilmente che conoscano la Serie A. Andando ancor più nello specifico, attenzione a ben 6 colpi di calciomercato che potrebbero arrivare subito al Milan con Allegri: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<