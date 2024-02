Mercato Milan, Cardinale fa piazza pulita e ribalta la formazione: “Addio a…” / News

Non solo il nuovo allenatore e importanti colpi di mercato in entrata: in estate il Milan potrebbe rivoluzionare la propria formazione anche attraverso svariate cessioni, alcune anche molto grosse e importanti. Non sono infatti esclusi a priori pesanti sacrifici di calciomercato, in stile Tonali per capirci. Anche perché, oltre agli investimenti previsti, serviranno altri soldi per finanziare il mercato in entrata del Milan.