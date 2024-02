Milan, per l’estate Guirassy resta un’opportunità: la clausola è valida…

I rossoneri avevano messo nel mirino già a gennaio Serhou Guirassy, attaccante guineano che è stato protagonista di una prima parte di stagione con lo Stoccarda in Bundesliga davvero incredibile. A favorire un possibile affondo anche l'esistenza di una clausola di meno si 20 milioni che, per un attaccante al giorno d'oggi, risultava molto appetibile. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, però, questa opportunità non è ancora sfumata. Infatti la clausola di Guirassy di 17.5 milioni di euro sarà valida anche in luglio: una vera e propria occasione per chiunque sia alla ricerca di un centravanti. In 16 partite ufficiali, Guirassy quest'anno ha segnato 19 gol. In tutto questo, ora grandissima attenzione. Clamoroso, l'annuncio spiazza tutti: "Adesso per la panchina il Milan sta pensando a..." <<<