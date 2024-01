Il Milan tenta il capolavoro di mercato: 30 milioni più un giocatore / News

1 di 2

Il Milan ha già chiuso per i suoi primi rinforzi di questo mercato di gennaio. Prima il ritorno di Gabbia, poi il colpo Terracciano dal Verona. Un buon inizio, ma c'è anche altro da fare. I rossoneri infatti sono alla ricerca anche di un altro centrale difensivo, con varie ipotesi aperte. Dal sogno Dragusin (molto difficile in realtà) a Brassier, passando per tanti altri profili accostati al Diavolo negli ultimi tempi.

C'è poi da tenere in considerazione anche il mercato in uscita, con Krunic attenzionato dal Fenerbahce. Un'eventuale partenza del bosniaco potrebbe indurre il Milan a intervenire ulteriormente nel corso del calciomercato invernale anche a centrocampo. Discorso diverso invece per quanto riguarda l'attacco.

L'esplosione di Jovic sta infatti convincendo i dirigenti rossoneri a non puntare su un altro centravanti a gennaio, rimandando il grande colpo in attacco alla prossima estate. E proprio da questo punto di vista, in queste ore è arrivata una nuova importantissima news di mercato che parla di una possibile maxi offerta del Milan per un grandissimo obiettivo <<<