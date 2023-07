Calciomercato Milan, bomba Pellgatti: “Pulisic sì! Ma al 70% arriva anche…”

Per fare il punto su tutti i nomi in orbita Milan, torna la nostra nuova rubrica di calciomercato in collaborazione con Carlo Pellegatti, che ci svela in esclusiva tutte le percentuali di chi può sbarcare a Milano a breve. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con le percentuali aggiornate di Pellegatti, nome per nome <<<