ESCLUSIVA MILAN / Lo scopritore di Scamacca: “Perfetto per Pioli! So che…”

In merito all’accostamento significativo di Gianluca Scamacca al Milan , la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Emiliano Leva , scopritore e primissimo tecnico (nonché mentore) dell’attuale attaccante del West Ham, ai tempi delle giovanili della Lazio.

Per quali ragioni ha tuttavia faticato tantissimo in Premier League?

“Secondo me non è così. Anche in Premier, abbiamo visto il suo valore. Ha subito un infortunio che lo ha penalizzato. Ora so che ha tanta voglia di riscattarsi”.