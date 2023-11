Mercato Milan / Il punto tra David, Giroud, Okafor e Jovic: ecco il titolare

Il Milan pensa a quello che potrebbe diventare a tutti gli effetti l'attaccante del suo futuro. La squadra ha estremo bisogno di calciatori di altissimo livello per poter fare la differenza all'interno del rettangolo di gioco e sappiamo benissimo che il solo Olivier Giroud non basta. Ecco perché si valutano le alternative.

Per uno Jovic che pensa solo all'addio, c'è una new entry che dovrebbe arrivare in quel di Gennaio. Stiamo parlando di Jonathan David. Il ragazzo che veste la maglia del Lille ha voglia di provare il salto di qualità, vedremo se ci riuscirà e se si metterà in mostra con le sue capacità.