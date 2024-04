Calciomercato Milan – L’attacco del 2025 sarà pazzesco: “Ora vogliono comprare…” | News

Come sappiamo, Ibrahimovic e soci avranno un grandissimo obiettivo per il prossimo calciomercato estivo, cioè quello di ristrutturare il reparto offensivo del Milan. Questa è assolutamente la priorità numero uno del club rossonero, che tra l'altro perderà un pezzo da novanta come Olivier Giroud. La volontà è quella di ripartire da nomi relativamente giovani ma assolutamente già pronti per grandi palcoscenici. E i colpi in attacco, come spesso vi abbiamo raccontato, potrebbero essere anche un paio.