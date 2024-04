Calciomercato Milan: l’agente di Jonathan David avvistato a Milano

Nikos Mavromaras, fondatore e CEO di Axia Sports Management, società che ha in carico la procura dell'attaccante canadese Jonathan David del Lille, è a Milano. Lo stesso agente ieri sera sul proprio account ufficiale su 'Instagram' ha pubblicato una foto di una nota via milanese del centro. Una presenza in città che potrebbe sicuramente avere risvolti legati al calciomercato estivo. Non è un mistero, infatti, che David sia uno dei profili seguiti dal Milan come possibile nuovo attaccante a partire dalla stagione 2024-2025. Il canadese, come si ricorderà, è da tempo un vecchio pallino del direttore tecnico rossonero, Geoffrey Moncada. Sotto contratto con i 'Dogues' solo fino al 30 giugno 2025 (e quindi acquistabile con la possibilità di un notevole sconto), David in questa stagione ha finora segnato 23 gol e fornito 7 assist in 39 partite con il Lille tra Ligue 1, Conference League e Coppa di Francia.