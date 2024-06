Calciomercato Milan, cambia tutto: se salta Zirkzee, ecco chi arriva al suo posto | News

Stando alle ultime notizie di calciomercato, parrebbe che il Milan possa rischiare veramente di veder sfumare il colpo Zirkzee proprio sul più bello. Il grande ottimismo dei giorni scorsi ha pian piano lasciato spazio alle perplessità, alimentate soprattutto dal nodo commissioni con l'agente dell'attaccante olandese. Qualcosa di più di un semplice dettaglio, visto che ha praticamente congelato la trattativa, che ora è in una fase di stand-by totale. Il Milan non vuole cedere e perdere il braccio di ferro con Kia Joorabchian che, dal canto suo, continua a chiedere circa 15 milioni di euro. Se i presupposti rimarranno questi e nessuno farà un passo indietro, l'affare Zirkzee potrebbe davvero saltare. Per questo motivo il Milan si è già messo in moto e sta sondando il mercato internazionale alla ricerca di alternative valide e di livello. Noi abbiamo dunque fatto il punto su tutti i profili finiti in orbita rossonera, nome per nome: partiamo subito con la carrellata <<<