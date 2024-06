Pellegatti: “Il mercato del Milan è fermo per capire i prezzi di Zirkzee”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile arrivo al Milan di Joshua Zirkzee

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', focalizzando la propria attenzione sul possibile arrivo al Milan di Joshua Zirkzee. In primis ha ribadito come quella sia l'operazione primaria che il club rossonero vorrebbe concludere, anche per capire quanto dovrà sborsare.