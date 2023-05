Calciomercato Milan: “Addio pesantissimo”, l’ultima notizia fa tremare Milano | News

E' allarme Champions in casa rossonera. Il Milan deve assolutamente riuscire a rientrare tra le prime quattro del campionato per non rischiare una pesantissima batosta - anche economica oltre che di prestigio - che avrebbe dure ripercussioni anche in sede di calciomercato . O attraverso il campionato o - magari - grazie a una clamorosa impresa nell'attuale Champions League . Ma il Milan deve assolutamente qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea.

Altrimenti, come detto, le conseguenze potrebbero essere veramente disastrose. In primis, in tanti finirebbero sul banco degli imputati, Maldini e Pioli su tutti. In seconda battuta, il mercato estivo verrebbe drasticamente ridimensionato. Molti meno investimenti per gli acquisti, ma anche alcuni pesantissimi sacrifici in uscita. Da questo punto di vista, proprio in queste ore in ambiente Milan sta girando una news decisamente preoccupante su una possibile cessione a sorpresa <<<