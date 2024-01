Calciomercato, il Milan sogna questi 7 colpi da paura per il 2024 / News

Il Milan si prepara a cambiare nuovamente molto tra la sessione di calciomercato di gennaio e - soprattutto - quella della prossima estate. Se infatti il mercato invernale servirà per apportare qualche modifica per riuscire a portare a termine la stagione e per tamponare l'emergenza infortuni, quello estivo porterà in dote novità molto grosse e importanti. La prima sarà quella relativa al nuovo allenatore che dovrà arrivare al posto di Pioli per aprire un nuovo ciclo. Poi, il calciomercato vero e proprio, con diversi volti nuovi che arriveranno.