News Milan, già decisi 5 colpi di mercato: “Ecco chi arriverà al 100%”

Mentre la squadra continua a correre per raggiungere i propri obiettivi sul campo, nelle segrete stanze al quarto piano di Via Aldo Rossi i vertici del Milan già pianificano le prossime mosse di mercato. Di tempo da perdere ce n'è poco, soprattutto alla luce delle tante operazioni che i rossoneri avrebbero in mente di fare nel corso dell'estate. Le strategie di calciomercato del Milan verranno sicuramente influenzate dalla scelta sull'allenatore e dalle operazioni in uscita che ci saranno, ma alcuni punti fermi sono stati già decisi dalla dirigenza.