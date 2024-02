Milan, per David c’è concorrenza: un club di Premier lo mette nel mirino

Il Milan segue da tempo l'attaccante canadese del Lille come possibile obiettivo. Un club inglese però si è interessato a lui per l'estate

Lorenzo Focolari Redattore 18 febbraio 2024 (modifica il 18 febbraio 2024 | 14:49)

Il Milansta già lavorando alla squadra della prossima stagione. La dirigenza sta pianificando le mosse di mercato per rinforzare la squadra e sta monitorando diversi profili. Il club in estate è deciso a fare un investimento importante sul centravanti e ci sono diversi nomi sulla lista.

Uno di questi è Jonathan David. I dirigenti rossoneri lo seguono ormai da mesi ed è uno dei profili più apprezzati. Il classe 2000 anche in questa stagione sta facendo bene con il Lille: 11 gol e 1 assist in Ligue 1 e 3 gol in Coppa di Francia.

Il Milan però dovrà stare attento alla concorrenza. Come riferito dal Daily Mail infatti, il Brentford ha messo nel mirino proprio David, come possibile erede di Toney, destinato alla cessione. Il canadese ha il contratto in scadenza nel 2025 e la prossima estate rappresenta un'occasione che gli inglesi vorrebbero cogliere. Il Diavolo è avvisato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.