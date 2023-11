Calciomercato Milan / Furlani fa il terremoto a gennaio: decisione pesantissima

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, già a gennaio in casa Milan potrebbe andare in scena una mezza rivoluzione di calciomercato. Risultati e prestazioni deludenti stanno infatti spingendo i dirigenti rossoneri a correre immediatamente ai ripari durante la sessione invernale di mercato. Bisogna colmare diverse lacune della rosa milanista e - come vi abbiamo raccontato - i colpi in arrivo potrebbero essere addirittura 4 o 5.