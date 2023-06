Mercato Milan / Furlani scatenato: oltre a Musah, vuole chiudere anche per…

1 di 2 Calciomercato in ebollizione per il Milan

Come vi avevamo preannunciato ormai settimane fa, il Milan si sta confermando tra i club più attivi sul mercato . E, come vi avevamo anticipato, questa sessione estiva di calciomercato sarà veramente incandescente per i rossoneri e riserverà parecchie sorprese. La cessione di Sandro Tonali ha infatti aperto le danze e ora sono attese novità molto importanti in entrata.

Preso Ruben Loftus-Cheek, ora Girgio Furlani è pronto ad accelerare per altre piste. L'ad rossonero - che ha ampliato il budget a disposizione per il mercato in entrata del Milan - avrebbe infatti in mente altri colpi di livello. Il primo sarebbe Yunus Musah, centrocampista statunitense (ma con passaporto italiano) classe 2002 del Valencia: costo dell'operazione sui 20/22 milioni di euro. La trattativa sarebbe ben avviata, con soddisfazione anche della proprietà rossonera che gradirebbe avere giocatori americani in rosa. Ma l'acquisto di Musah non chiuderebbe le porte anche a un altro grande colpo sul quale il Milan starebbe lavorando molto concretamente <<<