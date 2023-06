Milan, è Derby di mercato con l’Inter per Musah: la situazione

Il giovane centrocampista del Valencia piace al Milan, ma c'è molta concorrenza, compresa quella dell'Inter: la situazione della trattativa

Redazione Il Milanista

Il Milanè sempre più attivo sul mercato. Dopo la cessione di Tonali al Newcastle, la dirigenza sta lavorando per rinnovare e costruire il centrocampo in vista della prossima stagione. Chiuso il colpo Loftus-Cheek, la società sta lavorando ad altri colpi in mediana.

Tra i nomi in ballo c'è anche quello di Yunus Musah del Valencia. Per il giocatore statunitense si potrebbe profilare un Derby di mercato con l'Inter. La priorità dei nerazzurri, che stanno cedendo Brozovic, sembra essere Frattesi, ma sono in corsa anche per Musah.

Il classe 2002 è in rotta con i tifosi spagnoli e quindi dovrebbe partire. Il Valencia per ora chiede 30 milioni di euro, mentre il Milan per ora offrirebbe 20 milioni. I contatti tra le società proseguono. Detto questo però, grandissima attenzione ad altre grosse novità. Di Marzio spara la bomba a sorpresa: "C'è un nome completamente nuovo per il Milan! Ho saputo che…" <<<