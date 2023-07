Mercato Milan / Furlani spiazza tutti: ecco chi compra se salta Musah

Dopo Okafor , il Milan ha chiuso anche per un altro colpo di calciomercato per il reparto offensivo acquistando Samuel Chukwueze dal Villarreal. Un innesto che, per ora, sistema l'attacco rossonero. Con alcune cessioni, il Milan potrebbe pensare di tornare sul mercato per il reparto avanzato, ma nel frattempo adesso il focus si sposta su altri settori. In particolare, occhio al centrocampo .

In cima alle preferenze del club rossonero c'è Yunus Musah, 20enne statunitense con passaporto italiano. Il Milan, che ha già in mano il sì del giocatore, sta da tempo trattando con il Valencia che, però, tiene duro e non molla la presa. I dialoghi proseguiranno ma intanto Furlani e Moncada si devono guardare attorno alla ricerca di alternative di spessore e qualità per completare il centrocampo. E in effetti, sulla lista di mercato del Milan ci sono almeno altri 5 nomi di rilievo, con 2 sorprese assolute spuntate in queste ultimissime ore: eccoli tutti <<<