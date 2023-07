Musah è tornato ad allenarsi con i compagni, Milan più lontano?

La distanza

La distanza a dire il vero non è molta. A venti milioni si può chiudere. Nella giornata di ieri, però, lo statunitense è tornato ad allenarsi con i compagni. Secondo Superdeporte, il mediano avrebbe recuperato dal fastidio al ginocchio. Il motivo dell'esclusione di Musah nei giorni scorsi non era dunque da attribuire al mercato come invece si pensava. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la trattativa non è propriamente ai dettagli. Rimane da definire qualcosa, ma l'operazione dovrebbe andare in porto. <<<Il Milan è ai dettagli per un altro colpo in entrata. Vi sveliamo in un minuto di chi si tratta e che doti ha!>>>