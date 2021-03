Milan, ecco la prima offerta al Manchester per acquistare Dalot

MILANO – Stando alle indiscrezioni d’oltremanica, il Milan e il Manchester United avrebbero ufficialmente avviato una trattativa per definire il futuro di Diogo Dalot. In questa stagione, il laterale portoghese ha totalizzato ventiquattro presenze fra Serie A ed Europa League, con due reti e altrettanti assist all’attivo. Tuttavia, essendo approdato all’ombra del Duomo lo scorso ottobre tramite la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto, Dalot dovrebbe rientrare in Inghilterra al termine della stagione. Il club proprietario del suo cartellino, infatti, è proprio il Manchester United. Stando a ciò che riferisce il tabloid britannico Metro, il Milan vorrebbe provare ad acquistare il terzino portoghese a titolo definitivo e avrebbe anche presentato una prima offerta da quattordici milioni di euro. Proposta rifiutata dai Red Devils, che per cedere il classe ’99 vorrebbero una cifra vicina ai ventuno milioni. La trattativa, tuttavia, è appena iniziata e i due club proveranno a trovare un accordo nei prossimi mesi.

ALTRI NOMI – Paolo Maldini e Frederic Massara, però, si stanno comunque guardando intorno per trovare l’eventuale sostituto. Sul taccuino dei dirigenti rossoneri sono presenti diversi nomi, fra cui quello di Wilfried Singo. Esterno destro classe 2000, si sta mettendo in luce con la maglia del Torino. Sulle sue tracce, secondo il Daily Express, ci sarebbe anche il Liverpool. In estate potrebbe quindi esserci una vera e propria asta di mercato. Un’altra pista da tenere in considerazione è quella che porta a Elseid Hysaj, in scadenza di contratto col Napoli. A fine stagione lascerà la squadra partenopea a costo zero, per intraprendere una nuova avventura. Stando a ciò che riferisce Sportitalia, il Milan lo starebbe monitorando molto attentamente. Insomma, la priorità in casa rossonera è raggiungere un’intesa col Manchester per poter acquistare Dalot ma, qualora la trattativa non andasse a buon fine, la società meneghina non si farebbe trovare impreparata.