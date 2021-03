News Milan, mercato: ultim’ora Donnarumma: ecco cosa ha detto a Raiola!

MILANO – L’eterno tormentone relativo al futuro di Gigio Donnarumma continua ad andare avanti senza sosta in casa Milan. E’ questa la priorità principale del calciomercato rossonero in questo momento, anche perché il tempo a disposizione per risolvere la faccenda è sempre meno. Anche secondo Sky Sport la dirigenza ha come primo pensiero quello di trovare un accordo con il portiere e soprattutto con il suo procuratore Mino Raiola per il rinnovo di contratto. Le parti sono sempre in contatto, ma la situazione pare essere ancora in stand-by. La notizia del giorno però è quella riportata da La Stampa, secondo cui Donnarumma sarebbe finalmente uscito allo scoperto in prima persona, prendendo una netta posizione nei confronti del suo agente.

Donnarumma allo scoperto

Stando a quanto riferito infatti dal quotidiano torinese, il portiere classe ’99 sarebbe stato molto chiaro con Raiola: “Io resto al Milan, al come pensaci tu”. Sarebbe stata questa l’indicazione di Donnarumma al suo procuratore. Una chiara presa di posizione che non lascerebbe spazio a soluzioni diverse rispetto alla sua permanenza in rossonero. Gigio dunque, come più volte vi abbiamo sottolineato, non penserebbe altro che al Milan, sia per il suo presente che soprattutto per il suo futuro. Anche per questo, pur potendolo fare già da qualche mese, Donnarumma non ha mai pensato di ascoltare altre proposte di club differenti dal Milan.

La palla ora passa a Raiola, che però dovrà tenere bene in considerazione la volontà del suo assistito. Presumibilmente il tira e molla con la dirigenza rossonera andrà avanti ancora per un po', ma il tempo delle decisioni definitive sta per arrivare e Donnarumma ha fatto capire quale sia la sua.