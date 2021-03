Calciomercato Milan, Maldini sta per scatenarsi: 4 colpi con la Champions!

MILANO – La tanto attesa qualificazione alla Champions League ovviamente alzerà l’asticella e permetterà anche al Milan di operare in maniera molto più importante in ottica calciomercato. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tra i risparmi di gennaio e gli introiti del piazzamento in Europa, i rossoneri potrebbero contare su un tesoretto enorme da circa 100 milioni di euro. Con tale cifra a disposizione, la dirigenza potrà rinforzare la rosa a disposizione di Pioli con colpi di livello molto alto. Sicuramente in questo momento la priorità va ai rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic in primis e in seconda battuta a quelli di Kessie, Calabria e Romagnoli. Se malauguratamente qualcuno di questi rinnovi dovesse saltare, il numero di acquisti che il Milan dovrà chiudere sarà maggiore. Ma al momento ci sarebbero almeno 4 grandi colpi in programma.

Quattro botti di mercato per la Champions

Il primo acquisto praticamente già deciso dalla dirigenza rossonera è quello di Tomori, che andrà riscattato dal Chelsea. Il Milan non ha nessun dubbio, vuole acquistare a titolo definitivo il difensore inglese. Per farlo dovrà sborsare i 28 milioni di euro sanciti dal primo accordo con i Blues. Maldini cercherà di limare a abbassare un po’ la cifra, ma l’esborso sarà comunque importante. Poi occhio al centrocampo. Anche Tonali verrà riscattato dal Brescia, ma i rossoneri potrebbero mettere a segno anche un altro colpo in mediana nel caso in cui Meité dovesse tronare al Torino.

In questo caso si sono fatti i nomi di Amrabat della Fiorentina, di Svanberg del Bologna e soprattutto di Pessina dell’Atalanta, ma non sono escluse anche altre possibili piste alternative. Poi un innesto anche per gli esterni offensivi. Sfumato Otavio, rimane in piedi la candidatura di Thauvin e occhio anche all’ipotesi Orsolini del Bologna. Infine Maldini farà anche un grande colpo per l’attacco, che è la vera priorità del prossimo calciomercato del Milan. In questo caso, la lista della spesa del dt rossonero è davvero molto lunga e piena di giocatori importanti. Ci sarebbero infatti almeno 10 grossi obiettivi nel mirino di Maldini: ecco dunque la raffica di tutti i nomi in ballo per l’attacco <<<