Calciomercato, Milan scatenato! Di Marzio: “Colpo sicuro! Ecco chi arriva”

Il Milan è costretto a cambiare. In tutti i sensi. L'avventura di Pioli sulla panchina rossonera, secondo molti, è al capolinea e solo l'eventuale vittoria dell'Europa League potrebbero rimetterlo in carreggiata. Il senso è molto chiaro: il ciclo sembra concluso nella misura in cui i rossoneri non sembrano più una squadra in ascesa ma sempre in assoluto affanno e dunque, spesso, in discesa. Qualcosa dovrà succedere e tanto per iniziare, si ragionerà sulle prossime due sessioni di calciomercato. In questi giorni, qualche volta ne abbiamo parlato. Raccontandovi di come Moncada - con l'ok della presidenza - abbia già iniziato a muoversi per cercare di sciogliere i nodi che stanno rendendo tutto troppo intricato.