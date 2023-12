Il Milan vuole un colpo da paura: “Moncada al lavoro per…” / Mercato

Il Milan oramai non scherza più. L'approdo in rossonero di Ibrahimovic - un ritorno pesante - dà il senso di quello che sta accadendo. I rossoneri sanno bene che la stagione in corso è ancora "aggiustabile" ma allo stesso tempo tutti sono consapevoli del fatto che non c'è troppo tempo da perdere. Lo sa Pioli, in primis. Lui rischia il posto ma la dirigenza non vuole dare nessun genere di alibi alla squadra. Che infatti, sarà tenuta sull'attenti da un Ibra in versione dirigente.