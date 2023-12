Milan, colpo a sorpresa! Sky dà la news in diretta: “Ecco il nome” / Calciomercato

Finalmente, il calciomercato del Milan può veramente entrare nel vivo . Gennaio è arrivato e porta in dote quella che sarà una sessione di mercato decisamente movimentata per il club rossonero, che ha diversi obiettivi da centrare. Sky Sport ha fatto il punto in diretta proprio sui vari nomi accostati al Milan, svelando anche qualche news a sorpresa. Ma andiamo con ordine.

Partiamo dal capitolo centravanti. Ecco quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Luca Marchetti: "Guirassy e Adams sono due attaccanti che piacciono molto al Milan. Più o meno costano la stessa cifra. Guirassy ha già un prezzo, quello della clausola: 17 milioni di euro. Il problema però è che in questo momento il giocatore non vorrebbe trasferirsi, non a gennaio. Sta facendo una stagione pazzesca allo Stoccarda e - visto che la clausola varrà anche a luglio - magari in estate potrà arrivare qualche altra squadra oltre al Milan. Adams invece è molto più giovane, non ha la stessa esperienza di Guirassy, ma il Milan lo sta tenendo sotto osservazione". Ma siamo soltanto all'inizio.