Agresti: “Milan su Guirassy? Meglio prenderlo adesso, senza dubbio”

Il giornalista Andrea Agresti ha parlato del Milan in vista del match di domani. Sentite tutte le sue parole...

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il giornalista Andrea Agresti che sul decreto Milleproroghe ha detto: "La prima conseguenza di questa proroga sarà, probabilmente, un’accelerazione delle mosse di mercato da parte di tanti club italiani. Ci aspetta, insomma, un mese di corsa al campione, o al buon giocatore, da trovare in giro per il mondo”.

Ancora le sue parole — “Per dire: l’inter aveva già deciso di prendere subito Buchanan perché ne ha bisogno e l’accordo è praticamente raggiunto, ma questa novità rende ancora più logica la decisione di anticipare l’arrivo del canadese anziché aspettare l’estate per portarlo in Italia. Lo stesso sta facendo la Juve con Djaló, conteso proprio ai nerazzurri, e il Milan con Guirassy. Meglio prenderli adesso, non c’è dubbio".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.