Calciomercato Milan: piazza pulita! Cardinale fa fuori mezza squadra

Se il Milan continuerà a non convincere in campo, questa volta non sarà il solo Fonseca a pagarne le conseguenze. Sotto esame ci andranno un po' tutti, dai dirigenti fino ad arrivare soprattutto alla squadra. La proprietà rossonera in questo momento sta infatti dando più colpe ai singoli giocatori più che all'allenatore, anche per responsabilizzare il gruppo. Un gruppo che potrebbe essere profondamente rivoluzionato nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. Tantissimi giocatori rossoneri infatti si starebbero giocando il loro futuro al Milan, mentre altri sono già certamente fuori dal progetto tecnico del Diavolo. Andando ancor più nello specifico, sarebbero addirittura ben 11 i calciatori a rischio addio: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<