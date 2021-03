Milan-Calhanoglu, le ultime sul rinnovo

MILANO – Dopo alcune prestazioni non particolarmente brillanti, Hakan Calhanoglu è tornato ad essere decisivo nell’ultimo turno di campionato, nel quale ha realizzato il gol vittoria al Franchi, contro la Fiorentina, permettendo al Milan di portarsi a cinquantanove punti e a quattro lunghezze di vantaggio sulla Juventus che, tuttavia, deve ancora recuperare una partita. Il classe ’94 sta ritrovando la forma migliore sul campo e si sta mettendo alle spalle un periodo complicato, a causa di alcuni problemi fisici. Il Milan, però, deve ancora fare i conti con la sua situazione contrattuale. L’attuale accordo, infatti, scade al termine di questa stagione. Paolo Maldini, da parte propria, sta provando ad accelerare per trovare un’intesa sul prolungamento. Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sulla trattativa.

LE SUE PAROLE – “Indubbiamente, il fatto che il giocatore stia facendo bene, aumenta in lui la volontà di farsi pagare quello che dimostra in campo. Quando un calciatore arriva praticamente alla scadenza del proprio contratto, è chiaro che è come se il club lo dovesse ricomprare. Lo stesso Calhanoglu dice: ‘Se vado via a parametro zero, un’altra squadra mi dà sette milioni all’anno di ingaggio’. Anche se, con la situazione che si è creata a causa del Covid, credo sia abbastanza difficile. La richiesta del giocatore e del suo agente è partita quindi da sette milioni, mentre il Milan ne ha offerti quattro, arrivando dopo a quattro e mezzo con l’inserimento di alcuni bonus. Poi il giocatore è sceso a sei: quindi la questione è trovare il giusto compromesso venendosi incontro. Io penso che alla fine, per quanto riguarda il rinnovo di Hakan Calhanoglu, i passi avanti fatti nei giorni scorsi possano portare all’accordo tra le parti“.