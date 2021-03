News Milan, mercato: voce clamorosa, Maldini può “rubare” un big a Pirlo!

MILANO – Occhio alle sfide di calciomercato che potrebbero innescarsi in vista dell’estate. Già perché, stando alle ultime notizie di mercato del Milan, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un grandissimo obiettivo, già adocchiato dai rivali bianconeri. Stiamo parlando di Houssem Aouar, che Paratici insegue da tempo e vorrebbe regalare a Pirlo per rinforzare il centrocampo della Vecchia Signora. Il gioiello francese classe ’98 con ogni probabilità lascerà il Lione a fine stagione e i bianconeri sembravano essere in forte vantaggio su tutte le altre concorrenti. Ma alcuni rumors spuntati di recente raccontano come anche il Milan si sarebbe inserito con forza nella corsa ad Aouar.

Mercato Milan, i dettagli del possibile colpo Aouar

I rapporti tra il club di Via Aldo Rossi e il Lione sono molto buoni dopo l’affare Paqueta e la dirigenza rossonera potrebbe puntare anche su questo aspetto per arrivare a mettere le mani su uno dei più forti centrocampisti d’Europa in prospettiva. L’idea sarebbe quella di proporre ai francesi un prestito molto oneroso intorno ai 18/20 milioni e obbligo di riscatto a 22/24 milioni di euro. Un affare insomma che complessivamente si aggirerebbe intorno ai 40/45 milioni di euro.

Un’altra pista, che abbasserebbe l’esborso economico del Milan, porta invece ad un possibile scambio, con i rossoneri che potrebbero offrire il cartellino di Rafael Leao come contropartita tecnica per quello di Aouar. In questo caso il Milan dovrebbe aggiungere circa 8 milioni di euro per venire incontro alle richieste del Lione. Un’idea davvero niente male, che potrebbe proiettare il Diavolo davanti ai bianconeri nel testa a testa per il centrocampista 22enne. Nel frattempo però Maldini starebbe lavorando soprattutto ad un grandissimo colpo in attacco in vista del prossimo calciomercato estivo: ecco chi può arrivare! <<<