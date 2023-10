Mercato Milan | Nuovo bomber: ora sta girando un nome mai uscito prima

Quando si parla dell'argomento calciomercato in ottica Milan , il tema principale rimane sempre quello legato all'attacco. La priorità di mercato dei rossoneri è infatti quella di individuare per poi portare a Milano un nuovo bomber che possa essere il titolare del ruolo sia nel presente che in prospettiva futura.

In questo senso, di nomi ne sono circolati davvero tanti negli ultimi tempi. In cima alla lista del Milan sembra esserci sempre Jonathan David, ma le alternative non mancano. Da Orban a Sesko, passando per i vari Gimenez, Zirkzee, Moffi e chi più ne ha più ne metta. In queste ultime ore però è spuntato un altro centravanti completamente nuovo che sarebbe finito nel mirino del Milan <<<