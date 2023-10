Due nuovi obiettivi di mercato per i rossoneri: Furlani inizia la caccia

In queste ore sono arrivati due nuovi nomi sul taccuino del mercato del direttore Furlani. Calciatori giovani e che stanno facendo faville

Il Milan continua a muoversi sul mercato e vuole a tutti i costi chiudere per due nuovi innesti in vista della nuova stagione. Il primo giocatore che mancherà è l'attaccante, mentre il secondo è il difensore centrale (vista la situazione Simon Kjaer). In queste ore Furlani ha adocchiato due nomi, ecco di chi stiamo parlando.

Nel ruolo di nuova prima punta del club rossonero non solo Jonathan David e Mehdi Taremi ma anche un calciatore molto interessante come Joshua Zirkzee. Il centravanti che sta sorprendendo tutti all'interno del nostro campionato è pronto per dire la sua anche in una big (visti i suoi precedenti con il Bayern Monaco).

Il secondo nome è una sorpresa, ha fatto un partitone a San Siro contro i neroazzurri di Simone Inzaghi ed ora potrebbe arrivare la chiamata dei rivali: Riccardo Calafiori. L'ex terzino della Roma si sta adattando da difensore centrale, ma in quel ruolo sembra essere perfetto. Un ottimo sostituto in caso di addio del danese.

