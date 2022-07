Mercato Milan, non solo De Ketelaere: Maldini sogna questi 14 colpi folli | News

Il mercato del Milan , fino a questo momento, non ha regalato particolari sussulti e colpi da capogiro. E' ovvio però che, prima o poi, gli acquisti arriveranno e qualcuno potrebbe essere anche molto grosso. Il primo tra tutti è Charles De Ketelaere : è lui, in questo periodo, il vero grande sogno di calciomercato del Milan . Bisognerà capire se il sogno diverrà realtà nelle prossime ore o se il club rossonero dovrà guardare altrove per rinforzare a dovere la propria rosa in quel reparto. Ma oggi vogliamo andare oltre e guardare molto più lontano rispetto al mercato di questa estate.

In poche parole, vogliamo capire quali sono o potrebbero essere gli altri clamorosi sogni di calciomercato del Milan oltre a De Ketelaere. Tra obiettivi concreti sia per il presente che per il prossimo futuro, suggestioni clamorose, vecchie fiamme e vere e proprie chimere, noi abbiamo individuato ben 14 nomi "mostruosi" che potrebbero nuovamente infiammare il calciomercato rossonero. Alcuni già oggi, altri - chissà - magari in futuro. Dunque allacciatevi le cinture, tenetevi forte e partiamo subito con la carrellata di tutti i nomi in questione, uno dopo l'altro <<<