Milan, fissate le visite mediche di De Ketelaere con l’Atalanta

Nelle scorse ore si è definita la trattativa tra il giocatore e i nerazzurri: il fantasista si trasferirà in prestito con diritto di riscatto

Ormai ci siamo: Charles De Ketelaere sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il club nerazzurro infatti ha fissato le visite mediche del fantasista per la giornata di martedì 15 agosto. Si sta per chiudere quindi quella che rischiava di diventare una telenovela di mercato. Nell’ultima settimana infatti c’era stata prima un’accelerata e poi una brusca frenata, che aveva rischiato di compromettere l’operazione. Adesso invece sembra tutto definito, con il belga che sta per salutare il Milan.

Gli ostacoli per l’operazione erano state le commissioni legate agli agenti e l’accordo sull’ingaggio del giocatore per la prossima stagione, dopo il riscatto. Alla fine è stata la volontà del trequartista ad avere la meglio. CDK infatti ha capito di non rientrare più nei piani tecnici di Mister Pioli. Il belga si è convinto che una nuova squadra e meno pressioni potrebbero essere la soluzione giusta per rilanciarsi dopo una stagione davvero complicata a Milano.

L'accordo tra i due club su cifra e formula c'era già da diversi giorni. De Ketelaere passerà all'Atalanta in prestito oneroso da 3 milioni, con un diritto di riscatto fissato a 23 milioni per la prossima estate. Nella trattativa le due parti hanno concordato anche dei bonus, che dovrebbero ammontare a 4 milioni, e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Si chiuderà così dopo appena un anno l'avventura in rossonero del classe 2001.