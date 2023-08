Mercato Milan / Furlani è una furia: “Ora può chiudere altri 4 colpi!”

Tanto è stato fatto in sede di mercato da parte del Milan, che però non pare essere ancora sazio. Tutt'altro. Stando infatti alle ultime news di calciomercato che stanno rimbalzando in ambiente rossonero in queste ore, il club di Via Aldo Rossi avrebbe in serbo altre sorprese che potrebbero concretizzarsi nel corso delle ultime sue settimane di agosto.