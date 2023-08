Milan, Colombo resta un obiettivo del Cagliari: il piano dei Diavoli

Il Milan continua a essere attivo sul mercato, nonostante manchino pochi giorni all’inizio del campionato e alla chiusura della sessione estiva. I rossoneri vogliono soprattutto completare il reparto offensivo , dal momento che Giroud compirà 37 anni e nessun altro in rosa è all’altezza di essere il suo sostituto.

Tuttavia prima di procedere con un acquisto, il Milan dovrà liberarsi di Lorenzo Colombo . Il giovane attaccante classe 2002 resta un nome caldo per il mercato del Cagliari . Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il club meneghino avrebbe trovato un accordo con il club sardo – con la trattativa in fase avanzata.

L’affare non è stato ancora concluso, perché prima di cederlo il Milan deve trovare un sostituto. Nel corso della passata stagione Colombo ha collezionato 36 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Lecce. L’attaccante ha siglato sei reti, tra le quali vi è da ricordare l’ultima decisiva per la permanenza in Serie A dei salentini.