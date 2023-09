LIVE MERCATO MILAN | Ultime ore di fuoco: “C’è Rafa Mir! Trattativa in corso…”

Segui con noi tutti gli aggiornamenti live, minuto per minuto, dell'ultimo giorno di mercato: ecco cosa sta succedendo in casa Milan

Vivi live l'ultimo giorno di mercato con IlMilanista.it, con la nostra diretta aggiornata. Tutte le ultime notizie minuto per minuto fino al gong finale. Di seguito, tutti gli aggiornamenti uno dopo l'altro.

- Come avevamo anticipato, i problemi burocratici hanno bloccato il colpo Daka, per il quale c'era troppo poco tempo. Il Milan dunque ha virato immediatamente su Rafa Mir, attaccante classe '97 del Siviglia. Centravanti d'area di rigore, di 191 cm di altezza, 8 gol e 1 assist nell'ultima stagione. Possibile operazione in prestito con diritto di riscatto. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate nuove grosse indiscrezioni direttamente da Sky Sport <<<

- Come confermato anche da Sky Sport, il Milan avrebbe raggiunto l'intesa sia con il Leicester che con Patson Daka. Via libera anche grazie al fatto che il Leicester è vicino a chiudere per l'attaccante dell'Everton Tom Cannon. Adesso la dirigenza rossonera vuole accelerare perché sarà una corsa contro il tempo per ottenere il permesso di lavoro di Daka, che è extracomunitario.

- Anche Gianluca Di Marzio conferma la pista calda che porta a Patson Daka del Leicester per l'attacco del Milan. Ecco quanto riferito dall'esperto di mercato sul suo sito ufficiale: "Come anticipato dalla nostra redazione nelle scorse ore, il Milan ci prova per Patson Daka, attaccante del Leicester nato nel 1998. Il club è alla ricerca di un giocatore offensivo per Pioli e ha allacciato i contatti per Daka. I rossoneri hanno seguito il giocatore anche durante l'ultima stagione in Premier League. Con la retrocessione degli inglesi in Championship, Daka potrebbe lasciare il Leicester a condizioni favorevoli. Il Milan ha offerto 2 milioni per il prestito del giocatore e 1.8 milioni per l'ingaggio. E' Daka il prescelto, l'unico nodo adesso resta il tempo. La società deve fare in tempo con i documenti visto che si tratta di un extracomunitario. Intanto, nella giornata di giovedì 31 agosto il Milan ha fatto un sondaggio con il Torino per il prestito di Sanabria. Il club granata forse accetterebbe soltanto la vendita considerando anche il prestito di Origi nell'operazione. Resta quindi da capire la scelta del Milan: continuare su questa via o insistere per Daka in caso di difficoltà".

- Altre conferme per Patson Daka, centravanti del Leicester messo nel mirino dal Milan. Stando a quanto ci risulta, i rossoneri vorrebbero prendere l'attaccante in prestito con diritto di riscatto, mentre il club inglese chiede l'obbligo. Ore frenetiche, anche perché servirebbe del tempo per tesserare un giocatore extracomunitario.

- UFFICIALE: Lorenzo Colombo passa in prestito al Monza. Altro forte indizio del fatto che il Milan abbia tutte le intenzioni di portare a Milano un nuovo centravanti come alternativa a Olivier Giroud.

- Divock Origi verso l'Inghilterra. Come riferisce SkySportsUK, l'attaccante belga potrebbe fare ritorno in Premier League. Colloqui avviati con Burnley e Nottingham Forest: possibili operazioni in prestito. Occhio poi anche all'ipotesi araba o alla Turchia, visto che in questi Paesi il mercato chiuderà più avanti. Se Origi partisse, prenderebbe ancor più corpo l'idea di prendere un altro attaccante dal mercato.

- Secondo la Gazzetta dello Sport, il profilo più facilmente raggiungibile dal Milan per l'attacco sarebbe rappresentato da Luka Jovic, in uscita dalla Fiorentina. Il serbo potrebbe partire in prestito. Da quanto ci risulta comunque, il nome di Jovic non entusiasma il Milan, che starebbe invece lavorando su altre piste.

- Tanti i giocatori sondati o accostati al Milan dopo che la trattativa Taremi con il Porto si è arenata. Radiomercato parla di Sanabria del Torino, Pavlidis dell'AZ, Kalajdzic del Wolverhampton, Willian José del Betis, Burstow del Chelsea e Daka del Leicester. Quest'ultimo è il nome più caldo, per il quale ci arrivano conferme.

- Fumata nera per Medhi Taremi. Dopo ore di trattative e di tira e molla, l'affare con il Porto per il centravanti iraniano è definitivamente sfumata. Il club portoghese ha interrotto la trattativa, con il Milan che adesso punta ad altri obiettivi per l'attacco. E' corsa contro il tempo.

