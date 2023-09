Calciomercato, Rafa Mir al Milan? Ora su Sky Sport stanno dicendo che…

Quello che si sta concludendo è stato un calciomercato straordinariamente spumeggiante e pieno di colpi di scena per il Milan , che si è imposto come uno dei club più attivi in assoluto. Anzi, probabilmente i rossoneri sono stati i protagonisti assoluti di questa sessione estiva di mercato.

Le ultime ore, in particolare, sono state clamorose, con ribaltoni e sorprese continue. Il Milan, alla ricerca di un nuovo centravanti, era arrivato a un passo da Taremi, poi sfumato nelle fasi finali della trattativa. Quindi tanti altri nomi sono rimbalzati, finendo con quello di Patson Daka. Altro obiettivo vicinissimo e messo a serio rischio per mancanza di tempo. Ma il Milan non si sta dando per vinto e sta spingendo per chiudere comunque il suo ultimo, importante colpo di calciomercato. Rafa Mir oppure no? Su Sky Sport poco fa hanno parlato proprio di questo <<<