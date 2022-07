Diretta – Mercato Milan, colpo di scena Dybala, news su Ziyech: ci siamo!

Buon 9 luglio a tutti i tifosi del Milan. E' partito un nuovo live di calciomercato curato alla redazione de IlMilanista riferito agli ultimi movimenti in entrata e in uscita della società meneghina. Per fare un po' di ordine, abbiamo diviso i reparti in modo che possiate leggere le notizie riferite nello specifico a quella zona del campo