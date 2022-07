DIRETTA Mercato Milan / Non solo Dybala, doppia beffa ai cugini

Buon 5 luglio a tutti i tifosi del Milan. Parte ufficialmente il live di calciomercato curato dalla redazione de IlMilanista riferito a tutte le mosse della Prima Squadra di Milano. Tutte le trattative, le indiscrezioni e gli affari in dirittura d'arrivo, divisi per ruoli. Scegli il reparto su cui leggere le ultime novità.

Mal digerita la beffa Botman, Maldini e Massara cercano un profilo che possa giocarsi la titolarità con Tomori, Kalulu e Kjaer. Si lavora per rinforzare il centrocampo che ha perso un cardine come Kessie a parametro zero. Anche qui fioccano i nomi. Ma le cose si fanno interessanti soprattutto nel reparto avanzato, dove vengono accostati profili che fanno sognare i tifosi e che permetterebbero alla squadra di Pioli di compiere un grande salto di qualità.