Calciomercato, Di Marzio dà l’annuncio: “Dopo Loftus-Cheek, il Milan vuole…”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha svelato importanti news in diretta su Sky Sport relative al Milan. La prima riguarda Gianluca Scamacca, obiettivo per l'attacco: "Il giocatore vuole tornare allaRoma e ha dato priorità ai giallorossi. Poi se la Roma non trova l'accordo con il West Ham e il Milan trova invece delle condizioni migliori per chiudere l'operazione, non è che Scamacca direbbe di no ai rossoneri. Però lui vorrebbe mantenere l'impegno preso con la Roma". Pista complicata dunque quella che porta a Scamacca. Ma Di Marzio ha poi parlato anche di un altro grosso obiettivo sul quale adesso il Milan starebbe facendo davvero sul serio <<<