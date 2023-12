Mercato, Conte al Milan! Annuncio col botto: “Risulta che…” / News

Se l'attualità ci racconta di un Milan in difficoltà e per ora protagonista di una stagione con più bassi che alti, a destare particolare interesse c'è quello che invece potrebbe succedere nel futuro prossimo del club rossonero. Certo, c'è ancora una lunga stagione da portare a termine, ma senza Champions League e praticamente già fuori dalla corsa Scudetto, è giusto iniziare anche guardare avanti. Anche perché, tra il futuro di Pioli e della panchina rossonera e il tema mercato, tanto potrebbe cambiare in casa Milan da qui ai prossimi mesi.