Milan, tre nodi da sciogliere per arrivare a Lenglet: la situazione

Il Milan deve sciogliere tre nodi per arrivare a prendere Lenglet nel mercato di gennaio. Questi gli ultimi aggiornamenti

Il Milan continua a guardarsi intorno alla ricerca dei giusti rinforzi da acquistare durante il mercato invernale. I rossoneri devono infatti effettuare degli acquisti a gennaio per migliorare la rosa a disposizione di mister Pioli.

Tra i reparti da migliorare c’è ovviamente la difesa, colpita da molti infortuni nelle ultime settimane. Tra i profili maggiormente monitorati c’è quello di Clement Lenglet dell’Aston Villa. Tuttavia per prendere il difensore centrale ci sono prima tre nodi da sciogliere.

Il primo nodo riguarda il club inglese che dovrebbe accettare di privarsi del giocatore e cercare un sostituto. Poi il difensore dovrebbe rientrare a Barcellona e a quel punto il Milan dovrebbe convincerlo a prenderlo in prestito con diritto di riscatto . Però il club spagnolo dovrebbe contribuire a pagare una parte dello stipendio del centrale, mentre oggi contribuisce solo al 25%.

