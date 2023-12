Cardinale ribalta il Milan, decisione pesantissima: “Al posto di Pioli…” / News

La situazione in casa Milan è veramente delicatissima. Mai come in questo momento la posizione di Stefano Pioli sulla panchina rossonera è in bilico. La proprietà, molto interessata all'immagine internazionale e agli introiti della Champions League, non ha affatto gradito i risultati del Milan in Europa. E Gerry Cardinale non avrebbe affatto mandato giù la quasi sicura eliminazione dalla Champions. Certo, ci sono ancora speranze. Ma l'ambiente intorno a Pioli si è ormai fatto davvero rovente e stavolta non ci sono solo i tifosi a criticare aspramente l'operato del tecnico rossonero.